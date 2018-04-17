Испания: в Мадриде выставлены 80 кукольных скульптур

На их создание Аццато вдохновила картина Диего Веласкеса «Менины», или «Семья Филиппа IV», написанная им в 1656 году. Итальянский скульптор и художник, обучавшийся в Мадриде и Нью-Йорке, решил выполнить свои произведения из стекловолокна и сделать их больше по величине, чем они могли бы быть на самом деле. Высота каждой из них составит 180 см, диаметр платья - 160 см, а вес - 30 кг.

В проекте Meninas Madrid Gallery принимали участие и другие авторы, а также благотворительные фонды Aladina, Créate и Alenta. После окончания выставки, которая пройдет в различных районах Мадрида, часть скульптур будет продана с аукциона, а вырученные средства получат эти вышеупомянутые организации, пишет espanarusa.com.

Данная экспозиция проходит в рамках проекта «Мадрид - столица моды», начавшегося в 2016 году при поддержке столичной мэрии и Ассоциации производителей текстиля и сопутствующих аксессуаров. Этот проект включает в себя все основные события, касающиеся мира моды, красоты, дизайна, гастрономии и досуга из числа проходящих в Мадриде.