Испания: в Мадриде задержали таксиста-наркоторговца

Задержание было произведено в субботу, 28 июля. Двое сотрудников патрульной службы заметили на улице Мадера подозрительную машину такси и начали вести наблюдение. Через некоторое время автомобиль остановился, и в него сел мужчина, пишет noticia.ru.

Агенты смогли увидеть, как пассажир отдал водителю деньги, получив взамен небольшой пакет с белым порошком, который впоследствии оказался кокаином.

После этого мужчина вышел из машины, не воспользовавшись услугами такси. Агенты перекрыли пути отступления как для водителя, так и для покупателя.

Мужчина признался в том, что приобрел наркотик. Полицейские обыскали автомобиль и обнаружили несколько свертков с кокаином в бардачке.

44-летний продавец наркотиков родом из Колумбии. Мужчине предъявили обвинения в преступлениях против общественного здоровья.