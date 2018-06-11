Испания: в мадридском метро обнаружили мозаику 1920-х годов

На протяжении долгого времени панно было спрятано за стеной.

Находку на протяжении нескольких недель изучали в комиссии по историческому наследию, которая постановила «снять, восстановить и очистить» панно. После реставрации декоративную композицию установят в новом холле станции.

На панно площадью 2 на 4 метра изображена реклама мыла из Карабаньи, которая напоминает также о моде эпохи 20-ых годов. Некоторые его детали повреждены, и специалисты подбирают наиболее подходящую технику восстановления, пишет noticia.ru.

В совете по культуре и туризму отметили значимость находки, как с точки зрения художественной ценности, так и эмоционального восприятия, поскольку «жителям Мадрида вернут небольшую частичку забытой довоенной истории, модернизма 20-х годов».