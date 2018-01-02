Испания: в Малаге появится кладбище домашних животных
Компания Parcemasa сообщила о планах по созданию кладбища домашних животных на окраине Малаги.
Проект планируется завершить к 2019 году, он обойдется в 1 миллион евро.
Кладбище займет около 15 тысяч квадратных метров. Компания также предложит целый ряд услуг, включая траурные процессии и захоронения, пишет noticia.ru.
В Малаге ежегодно погибает порядка 7,5 тысяч собак. В Parcemasa полагают, что услугами компании может заинтересоваться каждый третий владелец питомцев.
Цены на услуги стартуют от 140 евро за кремацию и от 150 - за захоронение в общей могиле.