Испания: в Малаге появится кладбище домашних животных

Проект планируется завершить к 2019 году, он обойдется в 1 миллион евро.

Кладбище займет около 15 тысяч квадратных метров. Компания также предложит целый ряд услуг, включая траурные процессии и захоронения, пишет noticia.ru.

В Малаге ежегодно погибает порядка 7,5 тысяч собак. В Parcemasa полагают, что услугами компании может заинтересоваться каждый третий владелец питомцев.

Цены на услуги стартуют от 140 евро за кремацию и от 150 - за захоронение в общей могиле.