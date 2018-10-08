Испания: в Малаге появится новая пристань для суперъяхт

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Малаге появится новая пристань для суперъяхт

В Малаге планируют создать новую марину огромных размеров для владельцев суперъяхт.

В городе уже начался конкурс на реализацию проекта. У инвесторов есть три месяца на то, чтобы представить свои предложения. Максимальная ставка составляет 9,5 млн евро, пишет noticia.ru.

Пристань планируется построить в порту Маркес-де-Гуадиро. Она сможет вмещать до 40 судов длиной от 30 до 100 м и будет занимать площадь в 41,5 тысяч м2 в воде и 4,8 тысяч м2 на суше. Также будет сконструирован пирс протяженностью 770 м.

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