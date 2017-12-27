Испания: в Малаге произошло два землетрясения

По данным Национального географического института, в обоих случаях очаг землетрясения находился на глубине 79 километров на территории муниципалитета Торремолинос. Первые подземные толчки силой три балла по шкале Рихтера были зарегистрированы ночью, в 02:10. Второе землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 05:09, передает noticia.ru.

Поскольку эпицентр находился на значительной глубине, землетрясения прошли незамеченными, и каких-либо сообщений о них в экстренные службы не поступало.