Испания: в Малаге собираются бастовать семейные врачи и педиатры

Вторник, 16 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Малаге собираются бастовать семейные врачи и педиатры

В медицинских учреждениях Малаги на 15 октября намечена забастовка.

Конфликт работников медицины с Советом здравоохранения возник из-за разногласий по поводу улучшения условий труда.

Организаторами забастовки выступили профсоюз медработников Малаги (SMM) и объединение Basta ya. Они призвали присоединиться к забастовке 1350 семейных врачей и педиатров. Работа будет частично приостанавливаться на 4 часа с 11:00 до 15:00 в первую смену и с 16:00 до 20:00 – во вторую. Если договоренность с органами здравоохранения не будет достигнута, забастовка продолжится 22-24 и 29-30 октября, пишет noticia.ru.

Среди основных требований бастующих – увеличение штата дипломированных врачей в медучреждениях Малаги. По оценкам SMM, в провинции не хватает около 150 семейных врачей и 50 педиатров. Также работники требуют стабильного трудоустройства с долгосрочными контрактами, увеличения продолжительности приема пациента с 6 до 10 минут, приведения зарплаты в соответствие со средними показателями по стране, отказа от наблюдения в медицинских центрах, большей свободы при выписывании лекарств и других изменений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду – об изнасиловании

      Роналду потратил более 1 млн долларов на дело об изнасиловании.

      Подробнее

    • Гол Эдера помог Португалии обыграть Шотландию

      Мяч форварда «Локомотива» помог Португалии обыграть Шотландию.

      Подробнее

    • Двум миллионам испанцев не хватает денег на лекарства

      Более двух миллионов жителей Испании не могут купить себе лекарственные препараты из-за финансовых трудностей.

      Подробнее

    • Испания: в Малаге собираются бастовать семейные врачи и педиатры

      В медицинских учреждениях Малаги на 15 октября намечена забастовка.

      Подробнее

    • Италия: праздник татарской культуры в Риме

      Праздник татарской культуры, посвященный народному поэту, литературному критику и просветителю, переводчику и общественному деятелю Габдулле Тукаю, прошел в РЦНК в Риме.

      Подробнее

    • Италия: марке Kinder исполнилось 50 лет

      14 октября марке Kinder, которая входит в итальянскую группу Ferrero, исполнилось 50 лет.

      Подробнее

    • Умер один из основателей Microsoft

      Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался от рака в возрасте 65 лет.

      Подробнее

    • Австралиец купил два лотерейных билета и сорвал крупный куш

      Житель австралийского штата Квинсленд случайно купил сразу два билета в лотерею и удвоил свой выигрыш.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья