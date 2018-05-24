Испания: в Марбелье появится карта туристического жилья

Четверг, 24 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Марбелье появится карта туристического жилья

Факультет туризма Университета Малаги составит карту отпускного жилья для мэрии Марбельи.

Как сообщили в городской администрации после подписания соглашения с вузом, документ поможет при рассмотрении разных вариантов правового регулирования аренды жилья, предназначенного для туристического пользования.

К исследованию будут привлечены профессоры экономики, права, туризма и информатики. Планируется проанализировать существующее предложение отпускного жилья в муниципалитете, представленного на различных платформах, а также спроса на него. В результате исследования будет составлен портрет пользователей отпускного жилья, определено влияние этого типа жилья на экономику, а также различия в государственном и региональном законодательстве, связанном с жильем для туристов. На основе этих данных власти Марбельи планируют обновить муниципальное законодательство, пишет noticia.ru.

При этом в мэрии отмечают, что вопрос отпускного жилья является неоднозначным и тревожит многие администрации. Власти Марбельи считают, что необходимы гарантии как для пользователей туристического жилья, так и для местных жителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальские кораблики доплыли до Майорки

      Вслед за массовым наплывом физалии, или португальского кораблика, на восточном побережье Испании отдельные колонии этих организмов были обнаружены на Балеарских островах.

      Подробнее

    • Португалия: когда начнется учебный год

      Министерство образования определило даты начала следующего, 2018/2019, учебного года.

      Подробнее

    • Испания: в Марбелье появится карта туристического жилья

      Факультет туризма Университета Малаги составит карту отпускного жилья для мэрии Марбельи.

      Подробнее

    • Санабрия стала самым фотогеничным городом Испании

      Снимок городка Санабрия в Галисии стал победителем II конкурса фотографии самых красивых городов Испании.

      Подробнее

    • Еврокомиссия пообещала защищать права нелегалов в Италии

      Новые лица Италии ставят под сомнение ряд инфраструктурных проектов.

      Подробнее

    • В Италии поезд врезался в грузовик

      В Италии при столкновении поезда и грузовика погибли два человека.

      Подробнее

    • В голливудском аэропорту столкнулись два самолета

      Два самолета столкнулись в голливудском аэропорту Боб Хоуп в Бербанке, США.

      Подробнее

    • Пожарные спасли застрявшего бобра

      В американском городе Игл, штат Айдахо, пожарные освободили бобра, который застрял в ограде.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе