Испания: в Марбелье раскрыли банду «домушников»

Четверг, 16 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Марбелье раскрыли банду «домушников»

Испанская полиция раскрыла банду, которая промышляла квартирными кражами в Марбелье (Малага). Задержано три человека.

Предполагаемым участникам банды от 31 до 37 лет. Им предъявлены обвинения в кражах со взломом и участии в преступной организации.

Как сообщили в полиции, в отношении одного из задержанных в июле уже был выдан ордер на арест в Каталонии. К тому же, итальянские власти запретили ему въезжать в шенгенскую зону.

10 августа около 03:00 утра в полицию поступило сообщение о двух субъектах в черном, которые пытались проникнуть в один из жилых домов. Они пытались взломать замок входной двери, при этом жильцы в это время находились внутри. Из другого дома грабителям удалось вынести деньги и другие вещи, пишет noticia.ru.

Проверив информацию, поступившую от очевидца, полиция приступила к поискам преступников. Их обнаружили и задержали в течение полутора часов на трассе A-7. В автомобиле была найдена сумка с инструментами, которые использовались для проникновения в дома, а также маски, перчатки и темная одежда. Кроме того, агенты обнаружили пять дорогих мобильных телефонов и 850 евро наличными, происхождение которых задержанные не смогли объяснить.

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