Испания: в Марбелье задержали 13 человек за драку в пляжном клубе

Конфликт возник между клиентами и персоналом заведения.

Среди участников драки были лица в возрасте от 22 до 43 лет разных национальностей: испанцы, русские, болгары, португальцы и сенегальцы. В результате инцидента несколько человек получили ранения разной степени тяжести, пишет noticia.ru.

Расследование началось после того, как в полицию обратилось двое посетителей клуба. Они заявили об агрессии со стороны персонала службы безопасности заведения. По словам клиентов, когда они отдыхали в клубе с друзьями, один из них подбросил в воздух бутылку. Заметивший это охранник решил выгнать компанию из заведения, и завязалась потасовка, во время которой в ход шли различные предметы, в том числе, камни.

Полиция установила личности и задержала всех участников конфликта. Шестеро из них – клиенты, семеро – сотрудники клуба.