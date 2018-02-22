Испания: в Мурсии произошло землетрясение силой 2,9 балла

Четверг, 22 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Мурсии произошло землетрясение силой 2,9 балла

В 22:36 20 февраля в Мурсии были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,9 балла.

Как сообщают в Национальном географическом институте, очаг землетрясения находился на глубине 12 км к югу от муниципалитета Фортуна и северо-западу муниципалитета Молина.

В институт поступили сообщения о землетрясении от жителей Абанильи, Ла-Алькайны, Альторреаль и Лос-Оливос, где интенсивность толчков составляла 3 балла. В Фортуне она достигала 4 баллов, пишет noticia.ru.

На протяжении последней недели в провинции также наблюдалась сейсмическая активность. В нескольких муниципалитетах были зафиксированы неоднократные толчки силой до 2 баллов.

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