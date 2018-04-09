Испания: в музее Ампурдана пройдет выставка о Дали и его семье

При подготовке экспозиции, которая длилась несколько лет, использовались семейные архивы Дали. На выставке «Дали в Фигерасе. Семья, Ампурдан и искусство» будут представлены 135 экспонатов, рассказывающих, в первую очередь, об отношениях художика с семьей. Среди них - 13 картин, написанных маслом на холсте, 27 рисунков, рукописные документы, письма и фотографии, пишет noticia.ru.

Экспозиция сконцентрирована не только на фигуре знаменитого сюрреалиста, но и его отца, который сильно повлиял на творчество художника.

Организаторы обещают, что выставка поможет раскрыть некоторые темы и предположения о жизни и отношениях Дали с отцом и сестрой. Ожидается, что выставка привлечет в музей большое количество посетителей и станет «прелюдией» к открытию дома-музея на родине художника.

Экспозиция займет два этажа музея Ампурдана. 4 ноября выставку можно будет посетить бесплатно. Планируются также дополнительные мероприятия: круглые столы и лекции.