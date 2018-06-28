Испания: в Наварре появился свой горе-реставратор

Четверг, 28 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Наварре появился свой горе-реставратор

Спустя шесть лет после скандала с неудачной реставрацией фрески с изображением Христа в Борхе (Сарагоса) в Наварре появился свой «Се человек».

На этот раз жертвой горе-реставраторов стала средневековая скульптура Георгия Победоносца.

Фигура XVI века хранится в церкви Сан-Мигель в городе Эстелья. Скульптура изображает святого Георгия верхом на коне в момент, когда он поражает змия.

Реставрацию старинной статуи доверили местной школе ремесленников Karmacolor, пишет noticia.ru.

Результат работы вызвал негодование экспертов и привлёк внимание пользователей соцсетей.

Специалисты отмечают, что «реставраторы» затёрли и повредили поверхность, нанесли несколько слоёв гипса и перекрасили фигуру в цвета, которые абсолютно не соответствуют оригинальным. Так, создатели статуи использовали серебро и сусальное золото, вместо которых появились серые и ярко-красные тона.

По словам экспертов, особенность этой скульптуры заключалась в том, что она была одной из немногих сохранившихся в Наварре, детально отображавшей снаряжение воинов Позднего Средневековья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Президент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

      В свою очередь глава Белого дома пошутил, что если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза «не сможет его победить».

      Подробнее

    • Каковы доходы португальцев

      Данные обнародованы налоговыми органами на основе деклараций о доходах (IRS), поданных в 2016 году.

      Подробнее

    • Король Испании прилетит в Москву на футбол

      Король Испании Фелипе VI поддержит национальную команду страны в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.

      Подробнее

    • Испания: в Наварре появился свой горе-реставратор

      Спустя шесть лет после скандала с неудачной реставрацией фрески с изображением Христа в Борхе (Сарагоса) в Наварре появился свой «Се человек».

      Подробнее

    • В Италии вступает в силу закон с огромными штрафами для туристов

      На пляжах Италии будут штрафовать туристов, покупающих сувениры у нелегальных торговцев.

      Подробнее

    • Италия: удивительные фото ночного Милана покорили соц сети

      Итальянец Давид Сассо решил создать серию фотографий, в которой показал красоту одного из самых популярных городов мира - итальянского Милана.

      Подробнее

    • Бразилия выбила Сербию с чемпионата мира

      Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

    • Пьяный китаец случайно заплатил за такси в сто раз больше

      В Китае выпивший пассажир такси случайно заплатил водителю в сто раз больше положенного.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda