Испания: в Наварре появился свой горе-реставратор

На этот раз жертвой горе-реставраторов стала средневековая скульптура Георгия Победоносца.

Фигура XVI века хранится в церкви Сан-Мигель в городе Эстелья. Скульптура изображает святого Георгия верхом на коне в момент, когда он поражает змия.

Реставрацию старинной статуи доверили местной школе ремесленников Karmacolor, пишет noticia.ru.

Результат работы вызвал негодование экспертов и привлёк внимание пользователей соцсетей.

Специалисты отмечают, что «реставраторы» затёрли и повредили поверхность, нанесли несколько слоёв гипса и перекрасили фигуру в цвета, которые абсолютно не соответствуют оригинальным. Так, создатели статуи использовали серебро и сусальное золото, вместо которых появились серые и ярко-красные тона.

По словам экспертов, особенность этой скульптуры заключалась в том, что она была одной из немногих сохранившихся в Наварре, детально отображавшей снаряжение воинов Позднего Средневековья.