Испания: в отель в Марбелье ударила молния, спровоцировав пожар

Возгорание произошло в башне отеля. По словам очевидцев, черный дым повалил из двух разных точек здания.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия, несмотря на то, что движение на дорогах было затруднено из-за подтоплений. Пожар был вскоре ликвидирован и никто не пострадал, пишет noticia.ru.

Тем временем, Diario Sur сообщает, что другой район Марбельи Нуэва-Андалусия был практически отрезан от внешнего мира из-за повышения уровня воды в туннелях, соединяющих район с автомобильной трассой A-7. Одному из автомобилистов понадобилась помощь спасателей, после того как он застрял в воде в Гуадальмине.