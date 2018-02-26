Испания: в отеле Ситжеса появились номера для аллергиков

Понедельник, 26 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в отеле Ситжеса появились номера для аллергиков

Отель Calipolis в Ситжесе (Барселона) предлагает особые услуги для постояльцев, страдающих аллергией.

Помимо меню без продуктов-аллергенов, в гостинице появились специальные номера, в которых аллергикам обещают максимально комфортное проживание.

Как сообщают в отеле, в новых номерах используются гипоаллергенные постельные принадлежности, на полу нет ковролина, а для уборки используют пылесосы с фильтрами для удаления пылевых клещей. Также постояльцем предлагаются гипоалергенные средства личной гигиены, подходящие для чувствительной кожи и изготовленные из натуральных материалов, пишет noticia.ru.

Четыре бара и ресторана в отеле предлагают постояльцам заранее заказать меню с учетом непереносимости тех или иных продуктов.

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