Испания: в отеле Ситжеса появились номера для аллергиков

Помимо меню без продуктов-аллергенов, в гостинице появились специальные номера, в которых аллергикам обещают максимально комфортное проживание.

Как сообщают в отеле, в новых номерах используются гипоаллергенные постельные принадлежности, на полу нет ковролина, а для уборки используют пылесосы с фильтрами для удаления пылевых клещей. Также постояльцем предлагаются гипоалергенные средства личной гигиены, подходящие для чувствительной кожи и изготовленные из натуральных материалов, пишет noticia.ru.

Четыре бара и ресторана в отеле предлагают постояльцам заранее заказать меню с учетом непереносимости тех или иных продуктов.