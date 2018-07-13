Испания: в отелях на Майорке появились подвесные бассейны

Ты получаешь удивительный опыт: чувствуешь пальцами ног дно, смотришь вниз, а дна как будто нет. Зато весь залив как на ладони!

В отеле Calviá Beach The Plaza в Магалуфе постояльцам предлагаются не только 272 номера, но и целых два таких бассейна на пятом, последнем, этаже. С террасы, где расположены прозрачные бассейны размером 46 метров в длину и 4 в ширину, открываются захватывающие виды на море. Кажется, что бассейн парит в воздухе: центральная его часть сделана из полиметилметакрилата - очень прочного прозрачного пластика. В отеле их называют «настоящим прорывом в дизайне», выполненным архитектором Альваро Санса, пишет espanarusa.com.

Отель, распахнувший свои двери для посетителей 1 июля, занимает пространство легендарного Hotel Jamaica и является частью комплекса Sol House Calviá Beach - три гостиницы поблизости друг от друга, но созданы в разных концепциях и стилях. Все три отеля открыты для всех своих гостей, так что всегда есть возможность выбрать, а потом так же беспрепятственно наслаждаться всеми их восемью бассейнами: Sol House The Studio - молодежный и музыкальный; Sol Wave House, где важнее всего чудесные виды и террасы над берегом моря, пляжные развлечения и бассейн с имитацией волн; и еще одна жемчужина - Calviá Beach The Plaza с шикарными бассейнами на крыше.