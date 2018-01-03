Испания: в отношениях Пике и Шакиры наступила идиллия

Впервые за долгое время из прессы исчезли слухи о кризисе в их отношениях. Несколько месяцев певица откладывала старт своего турне, списывая профессиональный спад на проблемы со здоровьем. Для фанатов девушки это было тревожное время.

В преддверии нового года Пике и Шакира вернулись из Нью-Йорка, где провели несколько дней совместного отпуска. В аэропорту Барселоны пара в сопровождении родителей Шакиры выглядела абсолютно счастливой, пишет espanarusa.com.

Оставив сыновей Милана и Сашу под присмотром бабушки, Пике и Шакира наслаждались минутами нежности в коридорах Эль-Прат, и только вспышки телекамер нарушали их семейную идиллию. Позже на своей официальной странице в Instagram Пике поздравил всех с Новым Годом и пожелал поклонникам от лица всей семьи счастья и успехов в 2018 году.