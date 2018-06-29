Испания: в Памплоне туристам будут раздавать красные платки

Пятница, 29 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Памплоне туристам будут раздавать красные платки

Правительство Наварры запустило туристическую кампанию No solo es un pañuelo («Это не просто платок»).

Кампания направлена на повышение «сознательности и ответственности» каждого участника праздника Сан-Фермин.

Символ кампании - традиционный красный платок, который носят во время Сан-Фермина. Как отметили в правительстве автономного сообщества, «повязавшего платок на шею будет всегда сопровождать красный цвет Наварры».

Кампания предполагает новый подход к приему туристов. В аэропорту, на автобусном и железнодорожном вокзале всем приезжающим в Памплону будут выдавать символический платок с надписью No solo es un pañuelo, а также набор информационных материалов, включающий расписание мероприятий и план города. Туристы также получат анкету, в которой их попросят оценить проведение праздника и качество услуг, пишет noticia.ru.

С помощью кампании власти Наварры призывают к более активному и ответственному участию в празднованиях. Они надеются получить как можно более исчерпывающую информацию о качестве услуг в этот период, включая транспорт, еду и проживание, чтобы на основе этих результатов провести соответствующие улучшения.

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