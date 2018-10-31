Испания: в парке Кастельона растут ядовитые грибы

В одном из сосновых лесов Кастельона были обнаружены в большом количестве смертельно опасные лепиоты коричнево-красные, также известные как чешуйницы, пишет noticia.ru.

В связи с присутствием Lepiota brunneoincarnata в парке Pinar del Grau Микологическая ассоциация Кастельона (Asmicas) обратилась в мэрию города с просьбой уничтожить все найденные экземпляры и установить информационные таблички с предупреждением для населения.

Коричневые лепиоты часто растут в хвойных зонах на небольшой высоте над уровнем моря. Они несъедобны, в отличие от пестрых грибов-зонтиков или шампиньонов обыкновенных, с которыми их легко спутать.