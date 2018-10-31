Испания: в парке Кастельона растут ядовитые грибы

Среда, 31 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в парке Кастельона растут ядовитые грибы

Обильные осадки в Испании поспособствовали активному росту грибов, в том числе ядовитых.

В одном из сосновых лесов Кастельона были обнаружены в большом количестве смертельно опасные лепиоты коричнево-красные, также известные как чешуйницы, пишет noticia.ru.

В связи с присутствием Lepiota brunneoincarnata в  парке Pinar del Grau Микологическая ассоциация Кастельона (Asmicas) обратилась в мэрию города с просьбой уничтожить все найденные экземпляры и установить информационные таблички с предупреждением для населения.

Коричневые лепиоты часто растут в хвойных зонах на небольшой высоте над уровнем моря. Они несъедобны, в отличие от пестрых грибов-зонтиков  или шампиньонов обыкновенных, с которыми их легко спутать.

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