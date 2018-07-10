Испания: в Патерне вновь проводят ночные экскурсии

А на 17 и 24 августа запланированы две особенно праздничные экскурсии.

Туры стартуют в 21:00 и длятся около полтора часа. Экскурсии в сопровождении гида доступны на протяжении всего июля и проводятся по пятницам. Туристы могут узнать о достопримечательностях, интересных фактах и событиях из истории муниципалитета, побывать в районе Эль-Квальвари и насладиться видами на Патерну с вершины башни Ла-Торре.

17 и 24 августа в Патерне ожидается наплыв туристов в связи с проведением городских праздников, которые ежегодно привлекают более 5 тысяч путешественников из других населенных пунктов. По этому случаю местные власти обещают экскурсии, которые позволят еще ближе познакомиться с историческим и культурным наследием пригорода Валенсии, пишет noticia.ru.

Экскурсии проводятся в группах до 50 человек. Туры требуют предварительной записи, которую можно сделать по электронной почте, по телефону, с помощью Whatsapp или Facebook. Также ночные туры можно заказать в Офисе по туризму, который работает в пятницу и субботу с 9:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:30.