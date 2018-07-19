Испания: в Пиренеях под открытым небом открылся музей

Четверг, 19 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Пиренеях под открытым небом открылся музей

В Природном парке Альто-Пиринео в Льейде на прошлой неделе открылся первый музей под открытым небом, рассказывающий о местном геологическом наследии.

Музей расположился в долине Сиарб и получил название Jardín de Rocas - «Сад камней». По словам муниципальных властей, он был создан с целью продвижения идеи о ценности объектов геологического наследия этой местности, пишет noticia.ru.

В администрации парка отмечают, что музей позволил расширить доступную среду, а также предоставил посетителям еще больше возможностей насладиться природной и культурной ценностью Альто-Пиринео.

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