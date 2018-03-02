Испания: в Пиренеях погиб инструктор по горным лыжам

Молодой человек оказался инструктором, работавшим в горнолыжной школе Формигаль.

Сообщение о сходе лавины поступило около 15:40 28 февраля. На поиски лыжника немедленно выехали спасатели. Его обнаружили под снегом с остановкой сердца. Молодого человека немедленно доставили в медицинский центр, однако спасти его не удалось.

Во время схода лавины инструктор сопровождал группу лыжников. Никто кроме него не пострадал, пишет noticia.ru.

Всего в этом горнолыжном сезоне в Испании погибло четверо спортсменов.