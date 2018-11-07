Испания: в порту Барселоны изъяли тонну кокаина
Каталонская полиция и агенты таможенного контроля обнаружили более тысячи килограмм кокаина на одном из судов в порту Барселоны.
Как сообщило агентство Efe со ссылкой на источники в полиции, находка стала результатом совместного расследования ряда подразделений. Крупная партия наркотиков была спрятана на судне, прибывшем из Бразилии, пишет noticia.ru.
Операция была проведена около полудня 5 ноября в терминале Best. Доступ к материалам следствия ограничен.
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