Испания: в порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером

Понедельник, 15 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером

При заходе в порт Барселоны паром врезался в круизный лайнер, сообщают информационные агентства Испании.

По словам источников в порту, инцидент произошел около 14:00. Паром Fantastic компании Grandi Navi Veloci (GNV), следовавший из Танжера, врезался в круизный корабль Viking Star, пришвартованный в терминале B. Эти же источники назвали происшествие «крайне необычным», так как оно произошло в дневное время в условиях хорошей видимости. Пока не известно, был ли его причиной технический сбой или человеческий фактор. В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время проводится оценка возможного материального ущерба, пишет noticia.ru.

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