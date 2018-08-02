Испания: в порту Майорки почистили дно

Делают это для того, чтобы избавить его от потенциальных угроз для морского биоразнообразия и добиться максимальной чистоты и прозрачности воды во время «Кубка Короля».

За один день команда водолазов извлекла из-под воды самые разнообразные предметы, которые жители и гости острова целый год выбрасывали в воду. Среди них магазинные тележки, многочисленные сумки, бутылки и даже скутер, пишет noticia.ru.

Каждый год после проведения чистки результаты проекта распространяются среди населения с целью повысить уровень сознательности. Отмечается, что сброс мусора в воду приводит к загрязнению и изменению среды обитания морской флоры и фауны.

Все поднятые со дна предметы отправились в контейнер и были доставлены на мусороперерабатывающий завод.