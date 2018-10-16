Испания: в пригороде Гранады застрелили полицейского

Вторник, 16 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в пригороде Гранады застрелили полицейского

Гражданская гвардия задержала подозреваемого в убийстве агента полиции, которое было совершено рано утром 15 октября в Уэтор-Вега (Гранада).

Задержанный – 40-летний ранее судимый мужчина, который хорошо знаком местной полиции.

Инцидент произошел около 04:20, когда 47-летний агент остановил автомобиль, который показался ему подозрительным. В нем находился злоумышленник, который выстрелил в стража порядка, а после скрылся с места преступления, забрав перед этим оружие агента. Преступника нашли пять часов спустя за рулем краденого фургона в Гранаде, неподалеку от торгового центра Serrallo Plaza. При нем было оружие, из которого он сделал выстрел, пишет noticia.ru.

Предполагается, что преступник совершил ограбление в Лас-Габьас перед тем как агент попытался остановить его на дороге.

В операции по задержанию подозреваемого участвовало несколько полицейских подразделений. Его поиски начались около 05:00. Некоторые участки дорог были перекрыты, другие интенсивно патрулировались.

Агент скончался от полученных травм после того как его доставили в больницу Campus de la Salud и сделали срочную операцию. У него осталась жена и дети.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «подозрительные» деньги

      Центробанк Португалии выпустил предупреждение как для потребителей, так и коммерсантов.

      Подробнее

    • Португалка погибла делая селфи

      Мать двоих детей сорвалась с 27-го этажа элитного небоскреба, делая селфи.

      Подробнее

    • Испания: в пригороде Гранады застрелили полицейского

      Гражданская гвардия задержала подозреваемого в убийстве агента полиции, которое было совершено рано утром 15 октября в Уэтор-Вега (Гранада).

      Подробнее

    • Испанские монархи посетили Майорку после наводнения

      Король Испании Фелипе VI и королева Летисия прибыли на Майорку на следующий день после разрушительного наводнения, в результате которого погибло 12 человек, многие пострадали и лишились своих домов.

      Подробнее

    • «Челси» готов отдать 20 миллионов евро за 18-летнего итальянца

      Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может перебраться в английскую Премьер-лигу.

      Подробнее

    • Италия: в Эмилии-Романье проходят фестивали белого трюфеля

      Празднования стартовали в октябре и продлятся до конца ноября.

      Подробнее

    • Мужчина годами врал жене и знакомым о раке ради денег

      Житель английского города Лестер Дэвид Кэролл (David Carroll) несколько лет врал окружающим о тяжелых заболеваниях ради денег.

      Подробнее

    • Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени

      Самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк, запущенный Singapore Airlines, приземлился в аэропорту Ньюарк раньше запланированного времени.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья