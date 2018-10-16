Испания: в пригороде Гранады застрелили полицейского

Задержанный – 40-летний ранее судимый мужчина, который хорошо знаком местной полиции.

Инцидент произошел около 04:20, когда 47-летний агент остановил автомобиль, который показался ему подозрительным. В нем находился злоумышленник, который выстрелил в стража порядка, а после скрылся с места преступления, забрав перед этим оружие агента. Преступника нашли пять часов спустя за рулем краденого фургона в Гранаде, неподалеку от торгового центра Serrallo Plaza. При нем было оружие, из которого он сделал выстрел, пишет noticia.ru.

Предполагается, что преступник совершил ограбление в Лас-Габьас перед тем как агент попытался остановить его на дороге.

В операции по задержанию подозреваемого участвовало несколько полицейских подразделений. Его поиски начались около 05:00. Некоторые участки дорог были перекрыты, другие интенсивно патрулировались.

Агент скончался от полученных травм после того как его доставили в больницу Campus de la Salud и сделали срочную операцию. У него осталась жена и дети.