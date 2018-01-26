Испания: в пригороде Валенсии найден мертвый кашалот

Как сообщили в администрации, тело животного появилось в порту в среду, его случайно притащило к берегу судно Vega Leader.

После того, как тело кашалота оказалось на берегу, портовые службы предприняли необходимые действия, предусмотренные для этих случаев - уведомили об инциденте Службу по защите природы и компанию по переработке отходов животного происхождения, которая должна ликвидировать труп, по-прежнему находящийся на берегу, пишет noticia.ru.