Испания: в развитие Барахаса вложат 3 миллиарда евро

Возле аэропорта появятся логистические центры, предприятия сферы услуг, отели и офисные здания. По оценкам правительства, объем инвестиций, как государственных, так и частных, в ближайшие 40 лет составит порядка 3 миллиардов евро, пишет noticia.ru.

По словам министра развития Испании Иньиго де ла Серна, проект призван повысить конкурентоспособность аэропорта, расширить возможности и диверсифицировать функционал аэропорта.

По своей площади представленный план застройки является крупнейшим в Испании. Значительная его часть приходится на проект Airport City - многофункциональный комплекс у Терминала 4. 257 га займет логистический сектор.

Проект будет развиваться в 3 этапа. Первая фаза, которая обойдется почти в миллиард евро, рассчитана на 8 лет. За это время планируется возвести более 550 тысяч квадратных метров. На первом этапе усилия будут сконцентрированы на развитии логистической составляющей, а также начнется строительство Airport City.