Испания: в Риохе проходит выставка о вине в творчестве Пикассо

На ней впервые собраны 22 работы Пабло Пикассо, которые раскрывают тему вина в жизни и творчестве художника и помогают понять отношения знаменитого кубиста с античным искусством.

Все представленные экспонаты относятся к собственным фондам музея Виванко, но лишь часть из них входят в постоянную экспозицию. На выставке Picasso Dionisiaco можно увидеть 19 картин и 3 керамических изделия, связанных с темой вина. Их дополнили цитатами Пикассо о его видении мира, удовольствии от творчества и работе художника, чтобы посетители смогли познакомиться с некоторыми сторонами личности легендарного испанца и его пониманием античного мира.

Выставка продлится до середины июня 2019 года, пишет noticia.ru.

В музее отмечают, что творчество Пикассо необъятно, и выставка представляет собой лишь его небольшую часть, а также добавляют, что художник из Малаги был большим знатоком классической культуры.

Тема вина служила вдохновением для Пикассо, что, в частности, выражалось в его интересе к античным богам виноделия Бахусу и Дионису.

В числе представленных шедевров – натюрморт «Бутылка вина» (1922). Также посетители смогут увидеть плакаты, созданные Пикассо для ресторанов, литографии Sala Gaspar (1961) и Galerie 65, Cannes (1956), «Геркулес с дубиной» (1890), «Танец фавна» (1957) и другие работы.