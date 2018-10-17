Испания: в Риохе разрешат строить отели на винодельнях

Среда, 17 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Риохе разрешат строить отели на винодельнях

Новый законопроект о земельных участках, не предназначенных для застройки, откроет возможность для создания отелей на территории виноделен в провинции Риоха.

Документ заменит действующий план защиты окружающей среды, который был принят ещё в 1988 году.

Власти Риохи отмечают, что декрет может вступить в силу в конце этого года или в начале 2019. При этом отмечается, что использование виноделен в качестве гостиниц рекомендуется как дополнительный, а не основной вид деятельности, пишет noticia.ru.

В законодательстве пропишут, какие участки за пределами населённых пунктов могут застраиваться, а какие находятся под защитой, связанной с сельским хозяйством, экологией, природной, экономической или культурной ценностью.

Авторы законопроекта также отмечают, что более 60% территории провинции Риоха подлежит защите по тем или иным критериям. С введением новых правил будут установлены особые зоны, а также планируется выделить в отдельную категорию «сельскохозяйственные территории, представляющие интерес». При этом отмечается, что преобладать в этой категории должны виноградники, поскольку «экономика, культура и традиции этих земель связаны с виноградством, и его необходимо защищать».

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