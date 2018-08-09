Испания: в Ронде пройдет музыкальных фестиваль PAUSE

Он объединит в себе музыку самых разных жанров: от классики до электроники с изобразительным искусством.

На мероприятии соберутся два десятка артистов международного уровня. Среди приглашенных музыкантов – прошлогодние любимцы публики пианисты Жюльен Брокаль и Жюльен Либер, виолончелистка Камиль Томас и другие, пишет noticia.ru.

В роли фестивальной площадки выступает горная усадьба La Donaira, которая была названа лучшим эко-отелем класса-люкс в Испании.

Во время фестиваля будут организованы дегустации закусок и вина, а зрители могут удобно расположиться на пуфах и смотреть на звезды, наслаждаясь музыкой. Ночная программа должна стать для зрителей сюрпризом, но аннонсируется, что она будет посвящена 5 элементам: огню, земле, воде, воздуху и духу.

PAUSE откроется 14 августа специальным бесплатным концертом в церкви Сан-Хосе в Гасторе (Кадис).

Входной билет на фестиваль стоит 50 евро, абонемент на 5 концертов обойдется в 200 евро.