Испания: в Сеговии из старой мельницы сделали уютный дом

Его уникальность в том, что основой для жилища послужила старинная мельница, пишет noticia.ru.

Дом оформлен в деревенском стиле. На потолке – деревянные балки, а часть напольного покрытия выполнена из глины. В помещениях есть настоящий камин и, к тому же, сохранены элементы мельницы.

Общая площадь участка составляет 100 000 квадратных метров, из которых застроено 800 метров. Трёхэтажное здание вместило 9 комнат и 6 санузлов. Кроме того, на территории есть гостевой домик.