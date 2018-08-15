Испания: в Сеговии из старой мельницы сделали уютный дом

Среда, 15 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Сеговии из старой мельницы сделали уютный дом

В 124 км от Мадрида, в провинции Сеговия, на продажу выставлен необычный сельский дом.

Его уникальность в том, что основой для жилища послужила старинная мельница, пишет noticia.ru.

Дом оформлен в деревенском стиле. На потолке – деревянные балки, а часть напольного покрытия выполнена из глины. В помещениях есть настоящий камин и, к тому же, сохранены элементы мельницы.

Общая площадь участка составляет 100 000 квадратных метров, из которых застроено 800 метров. Трёхэтажное здание вместило 9 комнат и 6 санузлов. Кроме того, на территории есть гостевой домик.

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