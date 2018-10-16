Испания: в Севилье расследуют смерть двух туристов в отеле

Вторник, 16 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Севилье расследуют смерть двух туристов в отеле

Испанская полиция расследует обстоятельства смерти двух французских туристов, тела которых были обнаружены в номере одного из отелей Севильи.

По информации агентства Efe, сообщение в службу 112 поступило около 12:30 15 октября. Постояльцы должны были выселиться до полудня, но все утро не выходили из номера, не отвечали на звонки администраторов и не открывали дверь сотрудникам. В гостинице приняли решение взломать дверь. По вызову прибыла бригада спасателей и полиция. Когда им удалось попасть внутрь, оказалось, что пара была заперта в ванной комнате номера. Мужчина был мертв, а женщина подавала признаки жизни, но реанимировать ее не удалось, пишет noticia.ru.

Поскольку ванная комната была плотно закрыта, первым предположением стало то, что они задохнулись угарным газом, после того как сами что-то подожгли. На это указывает также тот факт, то все отверстия в ванной комнате, которые могли бы пропускать воздух также были закрыты.

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