Испания: в Севилье вырастили гигантскую мушмулу

Сорт отличается крупными размерами и большей устойчивостью к появлению темных пятен, которые снижают стоимость фрукта на рынке. Один плод «гвардиолы» весит более 90 граммов и имеет оранжевый цвет как снаружи, так и внутри, пишет noticia.ru.

Название сорт получил в честь своего создателя, валенсийского фермера Рауля Гвардиолы. Севильская компания, которая занимается разработкой скороспелых сортов, приобрела права на него и за месяц распространила около 3 тысяч лицензий.

Новый сорт мушмулы привлек, в первую очередь, фермеров из Валенсии и Гранады. При этом в Biogold EM отмечают, что выращивание «гвардиолы» менее затратно по сравнению с алжирской разновидностью и может привлечь фермеров из разных уголков Испании, Португалии, Италии и Марокко.

«Гвардиола» относится к защищенным сортам. Квота на его выращивание в Европейском Союзе до 2019 года ограничена 50 тысячами деревьев.