Испания: в Севилье задержали авиапассажира
Гражданская гвардия завела дело на пассажира, который летел самолетом из Барселоны в Севилью.
На подлете к столице Андалусии мужчина начал выкрикивать разные фразы, в том числе «неверные христиане», пишет noticia.ru.
В полиции сообщили, что инцидент произошел во вторник, 4 сентября на рейсе отправлением в 12:30 из каталонской столицы. Поведение мужчины вызвало беспокойство у других пассажиров, началась перепалка. Нарушитель спокойствия летел не один, и его спутники сообщили, что он страдает поведенческими расстройствами. Тем не менее, после приземления самолета Гражданская гвардия составила протокол о нарушении закона об авиабезопасности.
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