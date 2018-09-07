Испания: в Севилье задержали авиапассажира

На подлете к столице Андалусии мужчина начал выкрикивать разные фразы, в том числе «неверные христиане», пишет noticia.ru.

В полиции сообщили, что инцидент произошел во вторник, 4 сентября на рейсе отправлением в 12:30 из каталонской столицы. Поведение мужчины вызвало беспокойство у других пассажиров, началась перепалка. Нарушитель спокойствия летел не один, и его спутники сообщили, что он страдает поведенческими расстройствами. Тем не менее, после приземления самолета Гражданская гвардия составила протокол о нарушении закона об авиабезопасности.