Испания: в школах Малаги вводят запрет на игрушки-лизуны

Четверг, 12 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в школах Малаги вводят запрет на игрушки-лизуны

В Организации защиты потребителей Малаги предупреждают об опасности «слаймов», или игрушек-лизунов, из-за содержания борной кислоты.

Борная кислота может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, повреждения кожных покровов и химические ожоги.

На прошлой неделе родители первоклассников школы Алаурин-де-ла-Торре (Малага) получили записку от учителя, которая гласила, что учащимся не рекомендуется приносить в школу «слаймы» из-за их опасности.

Сообщается, что попадание внутрь веществ, входящих в состав игрушки, может стать причиной почечной недостаточности, аритмии, комы и конвульсий. В организации отмечают, что аналогичные опасные вещества содержатся в чистящих средствах и других продуктах бытовой химии. В организации добавили, что опасность повышается в связи с тем, что сделать такую игрушку в домашних условиях несложно, а в Сети есть большое количество мастер-классов по их изготовлению, пишет noticia.ru.

Санитарные службы Наварры, в отличие от Андалусии, выпустили официальное предупреждение о росте числа отравлений, связанных с изготовлением лизунов на дому.

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