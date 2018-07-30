Испания: в Стране Басков будут ходить исторические поезда
Баскский музей железной дороги, расположенный в Аспейтии (Гипускоа), пустит в августе 57 исторических железнодорожных составов.
С 28 по 31 июля также будут ходить 4 поезда на паровой тяге следованием в Ласао. Они будут отправляться из музея в 12:30 и 18:00 – в субботу и в 12:30 – в воскресенье и вторник.
С 1 августа по будним дням, за исключением понедельника, будут ходить дизельные поезда. Запланировано по два отправления из Музея ежедневно: в 12:30 и 18:00, пишет noticia.ru.
На поездах с паровозами в течение всего августа можно будет покататься по субботам в 12:30 или 18:00, а по воскресеньям и праздничным дням – в 12:30.
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