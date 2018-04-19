Испания: в Таррагоне обрушилась крыша старинной церкви

Четверг, 19 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Таррагоне обрушилась крыша старинной церкви

В приходской церкви Сант-Фелиу-Мартир в Константи (Таррагона), находившейся в аварийном состоянии, произошло частичное обрушение крыши.

Как сообщили в местной пожарной службе, в результате происшествия никто не пострадал, поскольку церковь давно не функционирует.

Сообщение об обрушении поступило в пожарную службу в 09:36 в понедельник. На место выехали две бригады пожарных. Часть кровли и черепицы рухнула на пол внутри здания. Со стороны улицы никакого ущерба нанесено не было, однако специалисты выставили ограждения вокруг церкви и запретили заходить внутрь.

Чтобы оценить ущерб в церковь также прибыли муниципальный архитектор и мэр Константи, пишет noticia.ru.

По соображениям безопасности в марте 2016 года храм был закрыт для отправления культа. Трещины начали появляться еще в 2012 году из-за движения подземных вод. На тот момент специальная комиссия оценила стоимость работ по ремонту в два миллиона евро. После закрытия церкви приход временно переехал в муниципальный спортивный комплекс.

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