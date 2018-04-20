Испания: в театре «Лисео» покажут оперу «Демон»

Режиссером оперы 19 века выступает Дмитрий Бертман.

Постановка посвящена памяти скончавшегося в ноябре оперного певца Дмитрия Хворостовского, который должен был исполнить главную партию Демона, пишет noticia.ru.

«Демон» - самая известная опера Рубинштейна, история любви и страсти, действие которой происходит в Грузии. По словам Бертмана, в ней поднимается тема демона и ангела, живущих в каждом из нас. Режиссер также отметил, что особый интерес для него состоял в том, чтобы сократить спектакль таким образом, чтобы он понравился как можно большему числу людей. Опера представляет собой совместный проект театра «Геликлон-опера», художественным руководителем которого является Бертман, Национальной оперы Бордо и Государственного театра Нюрнберга.

Главные роли исполняют Эгилс Силиньш, Юрий Миненко, Асмик Григорян (Тамара) и другие артисты мирового уровня.

«Лисео» взял на себя подготовку костюмов и декораций, которые обошлись в 220 тысяч евро.