Испания - в тройке крупнейших производителей вина

Потребление вина на душу населения за последние 10 лет выросло на 2,4%.

По данным исследования EAE Business School, в прошлом году в стране было произведено 33,5 гектолитров вина, что на 15% меньше, чем в 2016. Таким образом, Испания уступила только Италии (39,3 млн гл) и Франции (36,7 млн гл).

Мировое производство вина по итогам 2017 года составило 246,7 млн гл, на 8,2% меньше, чем годом ранее, пишет noticia.ru.

В Испании потребление вина на душу населения составляет 12,9 л. При этом испанцы стали чаще пить вино дома, а не в барах и ресторанах. Количество потребляемого вина разнится от региона к региону. В Каталонии, Стране Басков и на Балеарских островах этот показатель превышает 11 л на человека, в Валенсии, Наварре и Мурсии составляет менее 7 л. Меньше всего вина (не более 6 литров на душу населения) потребляют в Кастилии-Ла-Манче, Эстремадуре и Риохе.