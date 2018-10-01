Испания: в тюрьме Льейды заключенные устроили погром

Нарушители режима отбывают наказание в блоке для осужденных за насильственные преступления. Они проявляли агрессию, бросали мусор и предметы в охранников, Другие заключенные вели себя менее враждебно, но возмущенно били в двери.

Около 22:10 во вторник произошел сбой в подаче электроэнергии во всей тюрьме из-за поломки. В связи с этим заключенные лишились возможности смотреть телевизор в камерах. Технические неполадки полностью устранили лишь к 05:30 следующего дня, после чего исправительное учреждение вернулось к нормальной работе, пишет noticia.ru.

Сообщается, что администрация тюрьмы изолировала шестерых нарушителей.

В Совете по юстиции заверяют, что сразу после обнаружения сбоя были запущены вспомогательные электрогенераторы, чтобы обеспечить электричеством базовые системы центра, включая системы безопасности, медицинское оборудование, двери и освещение.

В Совете также отметили, что сотрудники в нештатной ситуации действовали профессионально. Они обошли разные блоки, чтобы сообщить о неполадках, но столкнулись с агрессией со стороны заключенных. Трое охранников получили ушибы.