Испания: в Уэльве пройдет выставка морепродуктов

Четверг, 15 Март 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: в Уэльве пройдет выставка морепродуктов

Пунта-Умбрия (Уэльва) в апреле в 24-й раз станет местом проведения Национальной выставки-ярмарки морепродуктов.

Выставка будет проходить с 20 по 22 апреля. Как сообщили городские власти, в этом году мероприятие приурочено к 75-летию британской операции «Мясной фарш», проведенной во время Второй мировой войны в окрестностях. К тому же, 26 апреля Пунта-Умбрия празднует день города.

Ярмарка будет проходить на площади 26 апреля. Местные власти сообщили, что в соответствии с многочисленными просьбами жителей и гостей города в этом году будет расширено пространство, предназначенное для дегустации продуктов.

Открытие состоится 20 апреля в полдень. На ярмарке будут представлены лучшие морепродукты Пунта-Умбрия: креветки, съедобные ракушки и анчоусы. Также в ходе мероприятия можно будет попробовать и другую продукцию Уэльвы, включая хамон, сыр и вино, пишет noticia.ru.

Организаторы также обещают музыкальные выступления.

«Мясной фарш» - успешная британская операция, которая дезинформировала фашистов в 1943 году и заставила их поверить, что союзные силы планируют наступление на Грецию, а не на Сицилию. Для этого была инсценирована авиакатастрофа, а к берегам Испании был выброшен труп с якобы секретными документами.

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