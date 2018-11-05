Испания: в Валенсии начнут замораживать людей

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Валенсии начнут замораживать людей

Компания Cecryon из Валенсии первой в Европе собирается начать предоставлять услуги по криоконсервации.

Запуск проекта намечен до конца года.

Один из организаторов проекта Альберт Эстрада убежден, что криозаморозка дает возможность людям, умершим по естественным причинам, воскреснуть в будущем, когда технологии позволят вылечить их болезни.

Тела помещаются в специальные капсулы и хранятся в жидком азоте при температуре -200°C. Для криозаморозки важно действовать в первые минуты после смерти человека, чтобы предотвратить повреждение мозга и различных систем организма. В первую очередь, услуга направлена на тех, чьи болезни на сегодняшний день неизлечимы. Отмечается, что аналогичная технология используется для заморозки эмбрионов или яйцеклеток, пишет noticia.ru.

Cecryon расположился в помещении на территории одного из моргов Рибарроха-дель-Турия, где уже были установлены три криокапсулы. В проект вложено более миллиона евро.

По поводу правовой стороны вопроса Эстрада отмечает, что в настоящее время в испанском законодательстве отсутствуют какие-либо нормы, регламентирующие подобные процессы. При этом он подчеркивает, что деятельность компании абсолютно легальна, поскольку, по закону, после смерти человека его тело может находиться в морге и погребение не является обязательным.

Стоимость услуги криоконсервации – 200 тысяч евро плюс НДС. В Cecryon сообщают, что платеж разовый, и после внесения этой суммы тело клиента сможет находиться в криокапсуле неограниченное время без дополнительной платы. При этом отмечается, что большая часть средств идет на подготовительные процедуры, а не на сам процесс содержания в капсуле. В компании рассказали, что на данный момент у них есть два потенциальных клиента.

Технология уже используются на протяжении некоторого времени в США, где около четырех сотен людей заморозили себя до лучших времен. Эстрада также говорит о том, что криозаморока пока не получила большого распространения по этическим, а не технологическим причинам.

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