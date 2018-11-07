Испания: в Валенсии появился рынок уличной еды

Среда, 07 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Валенсии появился рынок уличной еды

В районе Руссафа в Валенсии открылось новое пространство San Valero, которое позиционируется как первый рынок уличной еды в городе.

Стритфуд-маркет разместился на улице Гран-Виа-Херманиес и включает около десятка точек с едой и напитками.

Как отмечают создатели проекта, идея навеяна «духом улиц» и эстетикой рынков Нью-Йорка, Лондона, Амстердама и Берлина, пишет noticia.ru.

Киоски, расположенные в San Valero, предлагают блюда в разных стилях, которые объединены тем, что их можно есть на ходу. Они обещают низкие цены и быстрое обслуживание. Точки с едой дополнены баром и винотекой. Кроме того, создатели уверяют, что на рынке можно «совершить гастрономическое путешествие вокруг света», а в будущем они планируют разнообразить пространство культурными, музыкальными и гастрономическими мероприятиями.

Aguacatería Club предлагает блюда с авокадо, Biendetapas – традиционную валенсийскую кухню, Vaca – блюда из красного мяса, IAOU – яйца в самых разных вариациях, Taro – лучшие рецепты мексиканской и азиатской уличной еды, Mangiamo! – пиццу и пасту, Ostrarium – устрицы и другие деликатесы, POKE BROS – гавайскую кухню, а Solo del Mar – разнообразные морепродукты.

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