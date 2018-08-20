Испания: в Валенсии утопающих спас дрон

Понедельник, 20 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Валенсии утопающих спас дрон

Дрон пришел на помощь двум купальщикам, застрявшим из-за течения в море на пляже Пуэрто-Сагунто (Валенсия).

Отдыхающие находились в воде на расстоянии около 70 м от берега и не могли самостоятельно выбраться из воды из-за сильных волн и течения. Спасатели Пуэрто-Сагунто впервые прибегли к использованию беспилотного летательного аппарата. Его функция заключаются в том, чтобы сбросить тонущему человеку спасательный жилет, который надувается автоматически при контакте с соленой водой и позволяет оставаться на плаву до прибытия спасательной бригады.

Как сообщается в заявлении мэрии Валенсии, дрон использовали дважды. Сначала помощь понадобилась двум 30-летним купальщикам, а позже – 50-летней женщине, пишет noticia.ru.

Спасатели отметили, что беспилотник позволил очень быстро произвести операцию.

Пляж Пуэрто-Сагунто известен своими отбойными течениями, из-за которых отдыхающим нередко требуется помощь спасателей. В связи с этим местные власти решили выделить 20 тысяч евро на внедрение дронов в летний сезон.

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