Испания: в валенсийском Титагуасе пройдет Ночь свечей

Во время праздника улицы города наполнит музыка, аромат лаванды и почти 20 тысяч свечей.

Муниципальные власти надеются, что культурно-развлекательное мероприятие привлечет около 3 тысяч туристов.

Свечи будут расставлены в форме разных фигур, создавая «уникальную тихую, спокойную, уютную музыкальную атмосферу». Организаторы заверяют, что непередаваемые ощущения можно прочувствовать, лишь находясь на улицах города, и люди приезжают за ними из года в год.

В этом году Ночь свечей будет проводиться в шестой раз. По словам организаторов, подготовка к мероприятию объединяет всех жителей городка. Идея принадлежит местной чиновнице, вдохновленной музыкальным потенциалом Титагуаса, в котором есть коллективы со 175-летней историей.

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, в том числе по созданию глиняных подсвечников, презентация книги Амадео Лаборды, дегустация вина и наблюдение звездного неба. Одна из новинок этого года – миниспектакль в музее имени Симона Рохаса, пишет noticia.ru.

Свечи на улицах Титагуаса зажгутся 28 июля в 21:00. Они появятся также на балконах, подоконниках и балюстрадах. В пяти точках будет звучать музыка: джаз, поп, фортепьяно и гитара, а лаванда, аромат которой будет чувствоваться по всему городу, является символом местных традиций.