Испания: в Вальядолиде подожгли вход в церковь
Неизвестные подожгли боковые двери в Кафедральном соборе Вальядолида.
Инцидент произошел 31 июля рано утром, около 03:00.
Подожженная дверь ведет в старинный архив, который, как рассказали в соборе, в настоящее время не используется.
О пожаре без промедления сообщили настоятелю храма Хосе Андрес Кабрерисо и он сразу же пришел к боковому входу. Огнем повредило только двери, никакого другого материального ущерба нанесено не было, пишет noticia.ru.
Мотивы злоумышленников неизвестны. Архиепископство подало заявление в полицию.
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