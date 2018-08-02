Испания: в Вальядолиде подожгли вход в церковь

Инцидент произошел 31 июля рано утром, около 03:00.

Подожженная дверь ведет в старинный архив, который, как рассказали в соборе, в настоящее время не используется.

О пожаре без промедления сообщили настоятелю храма Хосе Андрес Кабрерисо и он сразу же пришел к боковому входу. Огнем повредило только двери, никакого другого материального ущерба нанесено не было, пишет noticia.ru.

Мотивы злоумышленников неизвестны. Архиепископство подало заявление в полицию.