Испания: в Виго открылся развлекательный парк

Отныне каждый желающий сможет проверить свою ловкость на забавных аттракционах в развлекательном парке, воссозданном на основе самых запоминающихся испытаний из культового телешоу. Примечательно, что открытие парка практически совпало с перезапуском телеигры Humor Amarillo на ТВ под новым названием El castillo de Takeshi, пишет espanarusa.com.

Уже почти месяц новая точка на туристической карте Виго притягивает многочисленных гостей. Открытого игрового пространства площадью 3500 кв. м с лихвой хватает для проведения праздничных мероприятий различного толка, начиная от детских праздников и заканчивая холостяцкими вечеринками.

На сегодняшний день посетителям доступны две полосы препятствий: дистанция Tanjun (более короткая) и дистанция Abunai. Минимальная число участников в группе - 6 человек (и 12 - для закрытых групп). Продолжительность прохождения испытаний составляет около 2 часов. Цены на билеты колеблются от 20 евро за Tanjún (или 15 евро для детей) и до 45 евро за Abunai (плюс полчаса игры в футбол в надувных шарах).

Адрес: Camiño Marans, s/n

Телефон: + 34 695 191 378

Сайт: humoramarilloenvigo.com