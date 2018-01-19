Испания: в заповеднике Ла-Педриса спасли козу

Пятница, 19 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в заповеднике Ла-Педриса спасли козу

Члены экологической организации Mossy Earth спасли горную козу, которая застряла между двумя валунами в заповеднике Ла-Педриса.

Коза провалилась в расщелину, но не упала. Зацепившись рогами за камни, она повисла в воздухе. Предположительно, животное провело в таком положении несколько часов, пишет noticia.ru.

Как сообщается на странице организации в Facebook, козу вытащили целой и невредимой с помощью импровизированных хомутов, которые спасатели сделали из своих курток. Животное за несколько минут оправилось от шока и отправилось восвояси.

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