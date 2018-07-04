Испания: в Жироне откроют музей бумаги

Среда, 04 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: в Жироне откроют музей бумаги

Компания LC Paper приобрела старинную бумажную фабрику La Confianza в Беуде (Жирона), чтобы создать музей, посвященный истории бумаги.

 

La Confianza входила в состав LC Paper до 2009 года, когда производство закрылось. Теперь компания решила приобрести здание в собственность и переоборудовать.

На месте кабинетов появится информационный центр с аудиовизуальными материалами и информационные панели о процессе производства, пишет noticia.ru.

Новые владельцы надеются, что первая фаза проекта будет завершена в течение двух лет. Вторая фаза охватывает производственную часть фабрики, где располагается оборудование и турбина.

Фабрика была построена в 1881 году и изначально бумагу здесь изготавливали из ветоши.

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